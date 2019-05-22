العمل تدشن تطبيق وصال لدعم المحتاجين المتعففين

2019-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

دشنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، تطبيق “وصال” الذي يربط الوزارة والجهات الخيرية بالمحتاجين المتعففين من الأقارب أو الجيران.

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ويمكن من خلال التطبيق تزويد الوزارة بمعلومات عن الحالة، حيث تتواصل الوزارة معها وتقدّم الخدمة التي تحتاج إليها.

ويمكن تحميل التطبيق لهواتف “آيفون” عبر منصة AppStore مـن هـنا، ولهواتف “آندرويد” عبر منصة GooglePlay مـن هـنا.

ويساعد التطبيق في تسهيل تقديم معلومات عن المتعفف، وعنوانه، ووصف لحالته، وسبب عدم تقديمه على خدمة معاش الضمان.