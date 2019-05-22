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2019-05-22 الأمن العام يحظر على الزوار والمعتمرين حمل هذه الأشياء متابعات الخليج 365 - الرياض أهاب الأمن العام بالمعتمرين والزوار، عدم حمل الأسلحة بكافة أنواعها بالمناطق المحيطة بالحرمين. Advertisements وقال الأمن العام، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تحظر الأنظمة حمل الأسلحة بكافة أنواعها بالحرمين الشريفين وساحاتهما والمناطق المحيطة بهما”. وأضاف الأمن العام: “في حال ملاحظة ذلك نأمل إبلاغ أقرب رجل أمن”.









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