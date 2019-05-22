الان تتابع إنذارات مبكرة من “الأرصاد”: أمطار مصحوبة برياح شديدة على هذه المناطق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إنذارا مبكرا، يتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وتشمل (الجموم – الخرمة – الطائف – الكامل – المويه – تربة – رنية – مكة المكرمة).
وقالت إن التأثيرات المصاحبة للحالة هي تدني في مدى الرؤية، تساقط البرد، نشاط في الرياح السطحية.
بداية الإنذار الساعة: 10:00 ص الخميس الموافق 18-09-1440، ونهاية الإنذار الساعة: 08:00 م الخميس الموافق 18-09-1440.
وفي جازان حذرت الأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات ومراكز (الدائر – الريث – فيفا – هروب)، وأشارت إلى تدني في مدى الرؤية تساقط البرد، مع نشاط في الرياح السطحية.
بداية الإنذار الساعة: 10:20 م الأربعاء الموافق 17-09-1440، ونهاية الإنذار الساعة: 02:00 ص الخميس الموافق 18-09-1440.
وفي منطقة عسير حذرت الأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات ومراكز (الحرجة : كامل المحافظة، سراة عبيده: الفرشة، ظهران الجنوب: كامل المحافظة).
بداية الإنذار الساعة: 09:15 م الأربعاء الموافق 17-09-1440، نهاية الإنذار الساعة: 01:00 ص الخميس الموافق 18-09-1440.
وفي الباحة توقعت الأرصاد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة محافظات ومراكز (الباحة – الحجرة – العقيق – القرى – المخواة – المندق – بلجرشي – بني حسن – قلوة)، مصحوبة بتدني في مدى الرؤية، وتساقط البرد، ونشاط في الرياح السطحية.
بداية الإنذار الساعة: 10:00 ص الخميس الموافق 18-09-1440، نهاية الإنذار الساعة: 09:00 م الخميس الموافق 18-09-1440.
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