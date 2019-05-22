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تنبيه مهم من التعليم لمتقدمي الوظائف الشاغرة

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الان تتابع تنبيه مهم من التعليم لمتقدمي الوظائف الشاغرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

وجه المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، الأربعاء، تنبيها هاما للمتقدمين لشغل الوظائف التعليمية الشاغرة.

وقال العصيمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن التقديم على الوظائف المطروحة متاح على مدار الـ(24) ساعة حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 1440/9/23هـ الساعة الرابعة عصراً.

ودعا العصيمي المتقدمين إلى تجنب أوقات الذروة، فلا توجد أفضلية أو فرق للتسجيل المبكر.

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