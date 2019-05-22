موقع جدارة للتقديم على الوظائف التعليمية 1440 .. الشروط والضوابط

وأعلنت وازارة الخدمة المدنية اليوم عن فتح باب التقديم لاحتياج الوظائف التعليمية 1440 من الساعة العاشرة صباح اليوم الاربعاء ممتدة حتى يوم الثلاثاء المقبل 23 رمضان عبر جدارة التابع لوزارة الخدمة المدنية، وكشفت التعليم مسبقا عن احتياجها لـ 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، للرجال والنساء يكونون مؤهلين للشروط المعروض والضوابط والاجراءات، لشغل تلك الوظائف خلال العام الدراسي المقبل 1440-1441، وأصبح الآن متاحاً أمام الجميع التقديم في الوزارة التي طرحتها الوزارة والمقدر عددها بـ 10456 وظيفة تعليمية، وأكدت الوزارة عن حاجتها لموظفين مؤهلين تماماً للعمل في خدمة المواطنين وذلك حسب مجموعة من الضوابط والشروط التي أعلنت عنها الوزارة، الجدير بالذكر أن عملية التقديم تنتهي في الرابعة عصرًا من يوم الثلاثاء 23 رمضان.

شرح التقديم على الوظائف التعليمية 1440

أولاً: قم بالدخول إلى نظام جدارة بوابة التوظيف من هنا.

يجب على المتقدم التأكد من صحة البيانات وفي حالة التعديل، يجب تقديم اعتراض من أجل دراسته.

في حالة صحة البيانات يجب الدخول على الإعلانات الوظيفية.

كما يجب اختيار الرغبة في الدخول إلى إعلان الوظائف التعليمية المعلنة.

ثم اختيار الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها حسب رغبات المتقدم.

يجب طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به.

شروط التقديم على الوظائف التعليمية 1440 عبر جدارة

أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالريوس بالإضافة إلى اجتياز اختبار كفايات العام.

أن يكون المتققدم حاصل على درجة علمية وتخصص مناسب.

إلا يكون المتقدم يعمل في مكان أخر يوازي نفس درجة الوظيفة المتقدم إليها.

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