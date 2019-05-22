شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل»: الأموال المحصلة من بوابة «زكاتي» تصرف للمسجلين في «الضمان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن بوابة «زكاتي» الإلكترونية ZAKATY.GOV.SA، وتطبيق «زكاتي» للهواتف الذكية، يوفران خدمة اختيارية لأفراد المجتمع، تمكنهم من إخراج زكاتهم إلكترونياً من داخل المملكة أو خارجها، مبينة أن أموال الزكاة المحصلة سيتم صرفها على كافة الفئات المسجلة في مختلف برامج الضمان الاجتماعي المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بهدف دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وفق شراكة إستراتيجية قائمة بين الهيئة والوزارة في هذا الجانب.

وأكدت الهيئة أن بوابة «زكاتي» حققت تفاعلاً مميزاً من أفراد المجتمع منذ مطلع شهر رمضان الجاري، حيث سهّلت البوابة على الأفراد فرصة إخراج زكاتهم إلكترونياً بصورة سلسة وميسرة في أي وقت، ومن أي مكان، وكان لها بالغ الأثر في النمو الملحوظ والارتفاع المتزايد لعدد زوار البوابة.

وتتيح بوابة «زكاتي» لأفراد المجتمع إمكان إخراج زكاتهم الاختيارية إلكترونياً بواسطة نظامي «سداد» و«مدى»، بطريقة سهلة وسريعة وموثوقة.

وتُعتبر بوابة «زكاتي» الإلكترونية أول بوابة حكومية مخصصة لزكاة الأفراد، وتقدم خدمات عديدة ومميّزة لأفراد المجتمع، تشمل معلومات عن الزكاة، وخدمة حاسبة الزكاة لتيسير حساب نصاب الزكاة الواجب، وتحديده سواء كان وزن ذهب أو فضة أو مبالغ نقدية أو الصناديق الاستثمارية أو زكاة الأسهم، وتذكير بمواعيد الزكاة عند التسجيل بالبوابة، وتمكين دافعي الزكاة من معرفة أوجه صرف زكاتهم.