إزالة خيام وبيوت شعر للاستثمار المخالف بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل خالد اليوسف - الطائف

أزالت الفرق الرقابية لأمانة الطائف ممثلة ببلدية شمال الطائف الفرعية، مجموعة كبيرة من المخيمات والصنادق العشوائية التي أقامها محدثون مخالفون بالأراضي الفضاء بجوار فندق انتركونتيننتال، بغرض التعدي وتأجيرها على الراغبين بالاستمتاع بالأجواء البرية، في حين شاركت دوريات الضبط الإداري في مساندة أعمال الإزالة.

وتولت آليات الأمانة أعمال إزالة الخيام وبيوت الشعر والمرافق العشوائية لتأجير الزل ومستلزمات الرحلات الخلوية، وتم تنظيف الموقع من جميع المخلفات والشوائب الناجمة عن إقامة هذه الإحداثات المخالفة التي تتكرر في أوقات متفرقة من العام وخاصة في الصيف.

وحذرت أمانة الطائف من مثل هذه التعديات على الأراضي الحكومية وأراضي الغير من أنها ستعرض صاحبها للأنظمة الجزائية الرادعة، مؤكدة أنها ستواصل إزالة جميع الإحداثات المخالفة من أنحاء المحافظة، كما أنها خصصت فرقا رقابية للمتابعة خلال الإجازات والأعياد لكبح مثل هذه التجاوزات.