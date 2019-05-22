بياري: الموافقة على نظام خدمات حجاج الخارج تفعل دور مؤسسات أرباب الطوائف في المنظومة الاقتصادية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، رئيس اللجنة المشرفة على مشروع تحويل المؤسسة لشركة مساهمة مغلقة، الدكتور محمد بياري أن موافقة مجلس الوزراء على نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج، يشكل نقلة نوعية وتنظيمية واقتصادية كبيرة في مجال الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والتي تواكب النهضة الكبيرة التي تشهدها كل قطاعات ومؤسسات الدولة.

وقال الدكتور بياري "نتطلع أن يكون هذا النظام الذي طال انتظاره فاتحة خير ليمكن مؤسسات أرباب الطوائف المتحولة لشركات من تفعيل دورها في المنظومة الاقتصادية ورفع مستوى الجودة للخدمات المقدمة للحجاج وتطوير ورفع أداء العاملين كافة بالمجال".

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وأشار إلى أن هذا القرار سيمكن المؤسسات المتحولة من التوسع بأعمالها ورفع رأسمالها وجعلها جاذبة أكثر، مما يمكنها من عقد شراكات أكبر مع القطاع الخاص، وبالتالي رفع قدراتها لتكون مساهمة كجزء مهم بالدخل الوطني المستدام غير النفطي، مما يصب في مجال التنمية وخلق فرص عمل للشباب.

ولفت بياري إلى أن مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية بدأت مبكرا ومن العام الماضي التحضير لهذا القرار وبتوجيه ورعاية من وزير الحج والعمرة، ووصلنا لمراحل متقدمة بمشروعنا بتحويل المؤسسة لشركة مساهمة مغلقة.

وأضاف "متفائلون بالمرحلة القادمة التي تتطلب الكثير من العمل والجهد ولكن بدعم المسؤولين والإعداد والتخطيط الجيد، وبوجود الخبرات المتراكمة لدى مؤسستنا والبنية التحتية القوية سنتمكن من تحقيق التطلعات المرجوة".