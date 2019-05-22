إغلاق 144 منشأة مخالفة بعسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فهد الرياعي _ أبها
أتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها نحو 5 آلاف كجم من المواد الغذائية الفاسدة.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة أتلفت نحو 5.393 كجم من المواد الغذائية الفاسدة بالإضافة إلى رصد نحو 1035 مخالفة صحية بجانب إغلاق 144 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 1914 جولة ميدانية قام بها المراقبون.
وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك اعتراض العمالة لعمل المراقبين الصحيين، فضلا عن مخالفة انتهاء التراخيص.
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