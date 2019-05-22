مجلس الوزراء يقر نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج وإسناد تشغيل قطار المشاعر لـ«سار»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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جدد مجلس الوزراء خلال جلسته أمس الأول برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة، تأكيد المملكة على السلام في المنطقة، وأنها لا تسعى إلى غير ذلك، وستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب، وأن يدها دائما ممتدة للسلم وتسعى لتحقيقه وترى أن من حق شعوب المنطقة بما فيها الشعب الإيراني أن تعيش في أمن واستقرار وأن تنصرف إلى تحقيق التنمية.

ووافق المجلس على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، وإسناد عملية تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة أن المجلس اطلع على جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي ومختلف الجهود بشأنها، وعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة في الـ25 من رمضان الحالي، تجسيدا لحرصه على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة بعد تصرفات النظام الإيراني ووكلائه العدوانية في المنطقة، وتداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم من النظام الإيراني لإيقافه عند حده ومنعه من نشر الدمار والفوضى في العالم أجمع، وأن يبتعد ووكلاؤه عن التهور والتصرفات الخرقاء وتجنيب المنطقة المخاطر وأن لا يدفعها إلى ما لا تحمد عقباه.

وأعرب المجلس عن أمل المملكة وتطلعها أن تحقق الدورة الـ14 للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي برئاسة خادم الحرمين الشريفين التي تستضيفها المملكة في الـ26 من رمضان، تحت شعار «قمة مكة: يدا بيد نحو المستقبل»، موقفا موحدا تجاه مختلف القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي.

وبين أن المجلس أشار إلى أن توجيه خادم الحرمين بإيداع مبلغ 250 مليون دولار أمريكي وديعة لحساب البنك المركزي السوداني بناء على ما أعلن سابقا عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات من المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، يأتي امتدادا لدعم المملكة للشعب السوداني الشقيق لتعزيز الوضعين المالي والاقتصادي لا سيما صرف الجنيه السوداني بما ينعكس إيجابا على الأحوال المعيشية للأشقاء في السودان.

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ورحب المجلس بنتائج الاجتماع الـ14 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج التي اختتمت أعمالها في جدة برئاسة المملكة وروسيا، وتأكيد التزامها بتحقيق التوازن في السوق والعمل على استقراره على أساس مستدام.

وفي الشأن المحلي، أكد أن الدعم السخي من خادم الحرمين بمبلغ 100 مليون ريال لمنصة جود الإسكان التي تشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، وكذلك دعم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، للمنصة بـ50 مليون ريال، يأتي تأكيدا على تفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية عبر تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية والتجارية، من خلال المنصة التي تعد واجهة للعمل الخيري وفق ضوابط محددة تضمن وصول الدعم لمستحقيه.

واطلع المجلس على نتائج الاجتماع الـ26 لأمراء المناطق، وثمن التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين التي تقضي بالمحافظة على الأمن وتيسير وتسهيل أمور المواطنين والمقيمين في مختلف أرجاء المملكة.

قرارات

مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومتي المملكة وكرواتيا.

مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والسودان في مجال حماية البيئة والمحافظة على الغابات والمراعي ومكافحة التصحر.

مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي بين حكومتي المملكة والهند.

اتفاقية بين حكومتي المملكة والبحرين في مجال خدمات النقل الجوي.

مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في مجال القضاء الإداري.

إسناد عملية تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).

اعتماد التصنيف السعودي للمهن (المحدث) وجداول ربط المهن الملحقة به، وذلك لتلبية احتياجات المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف في مركز المعلومات الوطني، على أن يعمل بهذا التصنيف والجداول الملحقة به إلى حين اعتماد تصنيف يعده فريق فني يشكل في الهيئة العامة للإحصاء على النحو الموضح في القرار.

تعديل المادة (12) من نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 12 / 8 / 1420هـ، وإضافة فقرة إلى المادة (13) من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 16 / 6 / 1427هـ، وتعديل المادة (19) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 42) وتاريخ 10 / 7 / 1403هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار.

الموافقة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج بالصيغة المرافقة للقرار.

1 عبدالرحمن بن عبدالله التويجري (مستشار إداري) بالـ15 بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

2 عبدالله بن محمد الغميجان (مستشار شرعي) بالـ15 بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

3 محمد بن علي القحطاني (مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة) بالـ15 بديوان المراقبة العامة.

4 يحيى بن إبراهيم آل الحسني (نائب الرئيس المساعد للمراجعة المالية) بالـ15 بديوان المراقبة العامة.