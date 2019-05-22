ماكينات خاصة لغسل أرضيات الحرم النبوي وساحاته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة التطهير والسجاد التابعة للإدارة العامة للشؤون الخدمية أعمالها وجهودها اليومية بعد الإفطار خلال رمضان، وذلك للعمل على تهيئة المسجد النبوي للزوار والمصلين.

وأوضح مدير إدارة التطهير والسجاد خالد الرحيلي أن الإدارة تكثف أعمالها خلال هذه الفترة من خلال العمل على تهيئة المسجد النبوي وجعله مكانا نظيفا ومناسبا للصلاة والعبادة، حرصا منها على توفير أرقى وأعلى مستويات الخدمة للزوار والمصلين، وذلك تسهيلا لهم لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

وبين أن الإدارة عملت على تكثيف العاملين في المسجد النبوي وساحاته الخارجية للعمل على إزالة النفايات، وذلك حفاظا على نظافة المسجد، مضيفا أن الإدارة وفرت ماكينات غسيل خاصة لغسل الأرضيات داخل الحرم النبوي وفي الساحات، وذلك للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في المسجد النبوي.

إلى ذلك أشاد عدد من زوار المسجد النبوي بالمدينة المنورة بالجهود الكبيرة والخدمات الجليلة والمميزة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لزوار بيت الله الحرام وقاصدي المسجد النبوي الشريف خلال رمضان المبارك.

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وأكدوا على اهتمام حكومة المملكة المتواصل لخدمة الإسلام والمسلمين داخل المملكة والعالم الإسلامي، منوهين بالخطوات والأعمال المتطورة التي تنفذها المملكة من عام لآخر لخدمة الزوار.

وعبر الزائر عبدالوهاب عبدالرزاق - من العراق - عن فائق شكره على حسن الاستقبال والمعاملة التي قوبل بها عند وصوله لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مشيدا بالخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين من خلال توفير كل الخدمات لضيوف الرحمن وزائري مدينة المصطفى، صلى الله عليه وسلم.

من جانبه قال الزائر محمد - من الهند - إن التوسعة العملاقة للحرمين الشريفين وما يصاحبها من توفير الخدمات لزوار المسجد النبوي تعد أكبر تسهيل لضيوف الرحمن لأداء فرائضهم الدينية والنسك بكل راحة واطمئنان وأمان، سائلا الله أن يديم على المملكة الأمن والاستقرار نظير ما تقدمه للزائرين من تسهيلات وخدمات جليلة.

بدوره أكد الزائر عبدالله أحمد عبدالله - من السودان - أن المملكة تذلل العقبات والصعوبات لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن ما شاهده الآن من تطور في الخدمات قد فاق ما شاهده منذ سنوات مضت، من توسعة وتنظيم وجهود من حكومة المملكة مما سهل عليهم القدوم للعمرة وتوفير فرصة أكبر لأدائها في هذا الشهر الفضيل.

وقال الزائر داد الرحمن - من باكستان - إن المملكة تقوم بجهود جبارة وكبيرة لخدمة زوار بيت الله بتوفير جميع الخدمات من تسهيل في التنقل وتوفير الوسائل لخدمة المعتمرين، منوها بما يشهده الحرمان الشريفان من توسعة عملاقة، وأن ذلك يدل على اهتمام المملكة وحكومتها بالحج والعمرة، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين وحكومة المملكة وشعبها ويجزيهم خير الجزاء.