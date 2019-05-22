فعاليات ومسابقات رمضانية تنعش أحياء الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل خالد اليوسف - الطائف

أطلقت جمعية مراكز الأحياء بالطائف عددا من الفعاليات والملتقيات الرمضانية في عدد من أحياء الطائف.

وأشار رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء بالطائف الدكتور صالح بازيد إلى أن الجمعية تهدف إلى شغل أوقات الفراغ بما يعود على الشباب بالنفع والصالح العام، إضافة إلى تفاعل أبناء الحي في إثراء أوقاتهم بما يحقق الفائدة.

برامج وفعاليات

وأوضح أنه تم اعتماد رزنامة البرامج الرمضانية التي تشمل فعاليات ثقافية واجتماعية ورياضية وأنشطة دينية، وتتضمن برنامج العمرة وخدمة المعتمرين والزائرين القاصدين المسجد الحرام، بالإضافة إلى إقامة خيمة رمضانية لإفطار الصائمين.

كما تم إطلاق أربع مسابقات رياضية تشمل كرة الطائرة وكرة القدم ودوري البلايستيشن ودوري الفرفر، إضافة إلى برامج اجتماعية تشمل زيارات المرضى في المستشفيات وزيارات المرضى في دار الرعاية الاجتماعية وتسيير رحلات العمرة من الطائف إلى مكة.

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كما تنظم مراكز الأحياء برامج ثقافية كالحكواتي والمسحراتي التي تحاكي العيش في الماضي وحياة الأجداد، بالإضافة إلى برنامج زيارات نسائية للنزيلات بسجن الطائف وعمل حي العقيق بإنشاء أكبر فانوس رمضاني يحمل صورة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الداخلية الأمير سعود بن نايف لإبراز اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن والقادة.

مسابقة الأحياءكما تم إطلاق مسابقة لأفضل حي من حيث الفعاليات والبرامج التدريبية والترفيهية المنفذة، وتزيين الأحياء وتشكيل فريق ميداني لزيارة الأحياء وتقييم برامجها وفعالياتها، وتم تخصيص جوائز مالية للأحياء المتميزة.

المركز الأول: 10 آلاف ريال

المركز الثاني: 7 آلاف ريال

المركز الثالث: 3 آلاف ريال

مراكز الأحياء:

العقيق - مسرة - الريان - البلد - البخارية - الحلقة - شهار