العمل تطلق تطبيق وصال لتسهيل الوصول للمحتاجين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

دشنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحدات «التمكين» في 138 مكتبا للضمان الاجتماعي في المملكة، وذلك ضمن مبادرات قطاع التنمية بالوزارة، الهادفة إلى تمكين المستفيدين القادرين على العمل من الاندماج في سوق العمل والاعتماد على أنفسهم في كسب العيش.

كما أطلقت الوزارة تطبيق «وصال» بغرض تسهيل وصول فاعلي الخير للمحتاجين المتعففين من أقارب أو جيران، حيث يتم تزويد الوزارة بمعلومات عن الحالة تمكنهم من الوصول للمتعفف وتقديم الخدمة التي يحتاج لها، ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن تحميل التطبيق عبر المتاجر الالكترونية للهواتف الذكية.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم المبارك أن الوزارة تسعى إلى تزويد القادرين على العمل من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالأدوات اللازمة لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، عبر 3 مسارات هي التوظيف، والمشاريع الإنتاجية، إضافة إلى الأعمال الريادية؛ مستعينة على عدد من الممكنات الأساسية القائمة على التوعية والتثقيف ببرامج التمكين.