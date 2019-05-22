توظيف نزلاء الإصلاحيات في مشروع الهدي والأضاحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي مع المديرية العامة للسجون أمس، بحضور عدد من الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع المشروع، بناء شراكة لتمكين نزلاء الإصلاحيات والمفرج عنهم من العمل خلال موسم الحج في مهن إشرافية وفنية تتناسب مع مؤهلاتهم العملية والعلمية، وفق احتياجات المشروع.

وأكد المشرف على المشروع، رحيمي أحمد، أن الاتفاق يعد الأول من نوعه لتمكين النزلاء والمفرج عنهم من العمل في موسم الحج، ويرتكز على أهمية دعم العلاقة بين المشروع والمديرية العامة للسجون.