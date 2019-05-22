وزير الحج: نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج نقلة نوعية لقطاع رائد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن أن نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الأول يؤكد حرص المملكة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، من خلال تطبيق مبدأ التحول المؤسسي في مؤسسات أرباب الطوائف لتتكيف مع التغيير المستقبلي نحو الفاعلية في العمل ورفع كفاءة الأداء، وتفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبين أن القرار يقضي بإعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف لتكون شركات مساهمة مقفلة، لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال إنشاء شركات متخصصة، وتوسيع قاعدة مشاركة الشركات واستقطاب الكفاءات، وإمكانية رفع رأس المال للشركات من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام، وإتاحة الفرصة لعموم المواطنين للحصول على ترخيص لتقديم الخدمة للحجاج والزوار القادمين من خارج المملكة، وتطبيق قواعد الحوكمة في شركات أرباب الطوائف.وأوضح أن النظام يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للانتقال بقطاع مؤسسات أرباب الطوائف من قطاع يدار بطريقة تقليدية إلى قطاع رائد في تسخير أفضل التقنيات لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، ويسمح للشركات بإنشاء شركات فرعية تعمل في مجالات مساندة لدعم المنافسة وضمان تحسين الخدمات.