111503 مستفيدين من خدمات مستشفيات مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة قدمت المستشفيات بمكة المكرمة خدماتها الطبية والعلاجية خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك لـ 111,503 حالات من المواطنين والمقيمين والمعتمرين. وأبانت صحة مكة بأن مجموع المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات بلغ 2,962 مريضا، فيما استقبلت العيادات الخارجية 32,336 حالة. وذكرت أن مجموع عمليات القسطرة التي أجريت خلال الفترة نفسها بلغ 65 عملية و3 عمليات قلب، حيث ثم استقبال 110 مرضى في عمليات اليوم الواحد، فيما أخرج 2,979 مريضا من المستشفيات بمكة. خدمات مستشفيات مكة خلال النصف الأول من رمضان: من تم تنويمهم بالمستشفيات 15,226 Advertisements استقبلت أقسام الطوارئ 52,094 عملية جراحية مجدولة 169 عملية جراحية طارئة 633 حالة ولادة 360 مناظير 558 غسيل كلى 201



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