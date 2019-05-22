السعودية | دفاعات السعودية تعترض طائرة مسيرة للحوثيين فوق نجران

شكرا لقرائتكم دفاعات السعودية تعترض طائرة مسيرة للحوثيين فوق نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد بيان للسفارة السعودية بالعاصمة الأميركية، واشنطن، أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين فوق محافظة نجران. وأفاد البيان أن الدفاعات الجوية بمحافظة نجران عند حدود المملكة الجنوبية مع اليمن اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيين المتحالفون مع إيران". وكان تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين أعلن في وقت سابق عن شن هجوم بطائرة مسيرة على مطار نجران، مستهدفا حظائر تحوي طائرتين. Advertisements ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية من جراء محاولة الهجوم على نجران. وتعرضت محطتان نفطيتان تابعتان لشركة أرامكو في منطقة المدينة، الأسبوع الماضي، لهجوم بسبع طائرات مسيرة. وجاءت الهجمات بعد يومين من استهداف 4 سفن بمتفجرات قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي، بينهما سفينتان سعوديتان.

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