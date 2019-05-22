“الآن” رابط جدارة التقديم على الوظائف التعليمية 1441 وزارة الخدمة المدنية جدارة للرجال...

التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارة 1441، أعلنت ووزارة التعليم السعودية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية عن بدء التقديم على الوظائف التعليمية 1440 عبر نظام جدارة وفقاً لعدد من الشروط والضوابط والإجراءات المعلنة، حيث أعلنت الخدمة المدنية عن 10456 وظيفة تعليمية شاغرة وذلك لتعيين المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد، وسنرفق لكم أدناه رابط تقديم الوظائف التعليمية عبر جدارة 1441.

التقديم على الوظائف التعليمية 1441، في ذات الصدد أوضح مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم السعودية أن وظائف الخدمة المدنية المتاحة حالياً بلغ عددها 10456 وظيفة منها عدد 4953 وظيفة للرجال وعدد 5503 وظائف للنساء، ونتعرف معاً على الضوابط والإجراءات المعلنة للتقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارة.

التقديم على الوظائف التعليمية 1441 جدارة

وفي ذات السياق دعا مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم السعودية جميع الراغبين بالتقديم على الوظائف التعليمية بجدارة 1441 ضرورة الإطلاع على الشروط والضوابط قبل بدء الدخول عبر موقع نظام جدارة لبدء تقديم الوظائف التعليمية وزارة الخدمة المدنية.

وكشفت وزارة التعليم السعودية عن التوزيع الجغرافي لاحتياج الوزارة للوظائف للعام الدراسي 1441 هجرياً، ونوفر لكم روابط الدخول والإطلاع على التخصصات المطلوبة لشغل⁧ الوظائف التعليمية هنـا.

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دليل التخصصات للمعلمين هنــا – دليل التخصصات للمعلمات هنــا.

رابط تقديم الوظائف التعليمية 1441

بدأت عمليات التقديم على الوظائف التعليمية 1441 عبر جدارة للرجال والنساء اليوم الأربعاء الموافق 17 رمضان 1440 هجرياً في تمام العاشرة صباحًا وتنتهي عمليات التقديم على الوظائف التعليمية 1441 بجدارة يوم الثلاثاء الموافق 23 رمضان 1440، ويتم التقديم عبر موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني جدارة هنا.

هذا وسنتابع معكم المزيد فيما يخص التقديم على الوظائف التعليمية 1441 عبر وزارة الخدمة المدنية موقع جدارة، وهناك المزيد من التفاصيل تتعرفون عليها أكثر وبالتفصيل عند زيارة موقع وزارة الخدمة المدنية والمرفق الرابط الخاص به أعلاه.