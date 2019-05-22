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محمد بن مسعود - الدمام - أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء عبر بيان رسمي أن نهائيات كأس العالم 2022 ستُقام في قطر بمشاركة 32 منتخبًا كما كان مقررًا لها، والتخلي بذلك عن التوصية التي أقرها في مارس الماضي برفع عددها إلى 48.
￼وأشار الاتحاد في بيان إلى أنه بحث مع قطر في إمكانية زيادة عدد المنتخبات بما يشمل استضافة مباريات في دول مجاورة، لكن "بعد عملية استشارة شاملة ومعمقة تم التوصل إلى خلاصة أنه في ظل الظروف الحالية، لم يكن في الإمكان تنفيذ هذا الاقتراح حاليًا"، وبناء عليه "كأس العالم قطر 2022 ستبقى كما كان مخططًا لها مع 32 منتخبًا".
رسميًا فيفا يحسم الجدل : 32 منتخبًا في مونديال 2022 .. لا نية للزيادةمحمد البقمي الخليج 365 2019-05-22
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء عبر بيان رسمي أن نهائيات كأس العالم 2022 ستُقام في قطر بمشاركة 32 منتخبًا كما كان مقررًا لها، والتخلي بذلك عن التوصية التي أقرها في مارس الماضي برفع عددها إلى 48.
￼وأشار الاتحاد في بيان إلى أنه بحث مع قطر في إمكانية زيادة عدد المنتخبات بما يشمل استضافة مباريات في دول مجاورة، لكن "بعد عملية استشارة شاملة ومعمقة تم التوصل إلى خلاصة أنه في ظل الظروف الحالية، لم يكن في الإمكان تنفيذ هذا الاقتراح حاليًا"، وبناء عليه "كأس العالم قطر 2022 ستبقى كما كان مخططًا لها مع 32 منتخبًا".
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
11:13 PM
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء عبر بيان رسمي أن نهائيات كأس العالم 2022 ستُقام في قطر بمشاركة 32 منتخبًا كما كان مقررًا لها، والتخلي بذلك عن التوصية التي أقرها في مارس الماضي برفع عددها إلى 48.
￼وأشار الاتحاد في بيان إلى أنه بحث مع قطر في إمكانية زيادة عدد المنتخبات بما يشمل استضافة مباريات في دول مجاورة، لكن "بعد عملية استشارة شاملة ومعمقة تم التوصل إلى خلاصة أنه في ظل الظروف الحالية، لم يكن في الإمكان تنفيذ هذا الاقتراح حاليًا"، وبناء عليه "كأس العالم قطر 2022 ستبقى كما كان مخططًا لها مع 32 منتخبًا".
، رسميًا فيفا يحسم الجدل : 32 منتخبًا في مونديال 2022 .. لا نية للزيادة ،
المصدر : الخليج 365
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