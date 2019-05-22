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نفَّذت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية رحلة إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة لخمسين مستفيدًا من مستفيديها، وذلك خلال شهر رمضان المبارك. ووفرت الجمعية للمستفيدين جميع ما يحتاجون إليه من مسكن للإقامة بجوار الحرم المكي، ومواد غذائية، وملابس الإحرام، وذلك ضمن برامج الجمعية المقدمة لمستفيديها من اللاعبين القدامى وأسرهم.
وبدوره، أكد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية فهيد الدوسري أن هذا البرنامج يأتي ضمن البرامج الفاعلة التي تقدمها الجمعية لمستفيديها. مشيرًا إلى أن الجمعية تقدم المساندة والدعم المالي والغذائي لمستفيديها.
50 من مستفيدي "أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية" يؤدون مناسك العمرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-22
نفَّذت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية رحلة إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة لخمسين مستفيدًا من مستفيديها، وذلك خلال شهر رمضان المبارك. ووفرت الجمعية للمستفيدين جميع ما يحتاجون إليه من مسكن للإقامة بجوار الحرم المكي، ومواد غذائية، وملابس الإحرام، وذلك ضمن برامج الجمعية المقدمة لمستفيديها من اللاعبين القدامى وأسرهم.
وبدوره، أكد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية فهيد الدوسري أن هذا البرنامج يأتي ضمن البرامج الفاعلة التي تقدمها الجمعية لمستفيديها. مشيرًا إلى أن الجمعية تقدم المساندة والدعم المالي والغذائي لمستفيديها.
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
11:10 PM
الجمعية وفَّرت لهم إقامة بجوار الحرم ومواد غذائية وملابس الإحرام
نفَّذت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية رحلة إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة لخمسين مستفيدًا من مستفيديها، وذلك خلال شهر رمضان المبارك. ووفرت الجمعية للمستفيدين جميع ما يحتاجون إليه من مسكن للإقامة بجوار الحرم المكي، ومواد غذائية، وملابس الإحرام، وذلك ضمن برامج الجمعية المقدمة لمستفيديها من اللاعبين القدامى وأسرهم.
وبدوره، أكد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية فهيد الدوسري أن هذا البرنامج يأتي ضمن البرامج الفاعلة التي تقدمها الجمعية لمستفيديها. مشيرًا إلى أن الجمعية تقدم المساندة والدعم المالي والغذائي لمستفيديها.
، 50 من مستفيدي "أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية" يؤدون مناسك العمرة ،
المصدر : الخليج 365
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