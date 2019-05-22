، متطوعو ومتطوعات "ينبع الصناعية" يعززون ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة ،

محمد بن مسعود - الدمام - عايدت سكانها وزوارها بـ 5 مناطق جديدة لألعاب الأطفال بالواجهة البحرية

نظمت الهيئة الملكية بينبع -ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة- مبادرة "عطاء كريم"، وشارك فيها عدد من المتطوعين والمتطوعات بينبع الصناعية. وتستهدف المبادرة تعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة، وتعزيز هذه الثقافة في المجتمع.

وانطلقت المبادرة في عدد من الحدائق العامة بينبع الصناعية، وتهدف إلى إيصال رسالة لتوعية زوار ومرتادي الحدائق العامة بأهمية المحافظة على البيئة، وتعزيز تنمية الوعي البيئي، وغرسه في نفوس أبناء المجتمع، وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على المتنزهات والأماكن العامة، وإبقائها جميله؛ لينعم بها الجميع.

وتسعى الهيئة الملكية بينبع إلى توعية المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة من خلال حثهم على المشاركة في الأعمال التطوعية، وتنمية ثقافة العمل التطوعي، وأثرها في خدمة المجتمع، وهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه الهيئة الملكية بينبع من خلال برامجها وأعمالها كافة تجاه المجتمع، وحرصها على أن تعكس المتنزهات والمرافق العامة هوية المجتمع وقيمه.

من جهة ثانية، أنهت الهيئة الملكية بينبع -ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة- تركيب وتجهيز خمس مناطق جديدة لألعاب الأطفال في الواجهة البحرية بينبع الصناعية، وسيتم تدشينها مع عيد الفطر المبارك في مواقع تشمل (حديقة الصبح وجزيرة النورس بمساحة إجمالية تبلغ ١٠٠٠ متر مربع).

وتتميز الألعاب الجديدة بأنها تناسب الأطفال من أعمار ٣ إلى ١٥ سنة، وتم تصنيعها بأجود أنواع الخامات التي تضمن السلامة للأطفال، وبتصاميم جديدة، تراعي أعلى معايير السلامة والجودة.

ويأتي تركيب وتجهيز هذه الألعاب تعبيرًا عن التزام الهيئة الملكية بينبع بتوفير أفضل وسائل الترفيه وجودة الحياة لسكان المدينة وزوارها، وبما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة في إيجاد مرافق ترفيهية تناسب جميع شرائح المجتمع. ‫