، متطوعو ومتطوعات "ينبع الصناعية" يعززون ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة ،

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نظمت الهيئة الملكية بينبع -ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة- مبادرة "عطاء كريم"، وشارك فيها عدد من المتطوعين والمتطوعات بينبع الصناعية. وتستهدف المبادرة تعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة، وتعزيز هذه الثقافة في المجتمع.
وانطلقت المبادرة في عدد من الحدائق العامة بينبع الصناعية، وتهدف إلى إيصال رسالة لتوعية زوار ومرتادي الحدائق العامة بأهمية المحافظة على البيئة، وتعزيز تنمية الوعي البيئي، وغرسه في نفوس أبناء المجتمع، وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على المتنزهات والأماكن العامة، وإبقائها جميله؛ لينعم بها الجميع.
وتسعى الهيئة الملكية بينبع إلى توعية المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة من خلال حثهم على المشاركة في الأعمال التطوعية، وتنمية ثقافة العمل التطوعي، وأثرها في خدمة المجتمع، وهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه الهيئة الملكية بينبع من خلال برامجها وأعمالها كافة تجاه المجتمع، وحرصها على أن تعكس المتنزهات والمرافق العامة هوية المجتمع وقيمه.
من جهة ثانية، أنهت الهيئة الملكية بينبع -ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة- تركيب وتجهيز خمس مناطق جديدة لألعاب الأطفال في الواجهة البحرية بينبع الصناعية، وسيتم تدشينها مع عيد الفطر المبارك في مواقع تشمل (حديقة الصبح وجزيرة النورس بمساحة إجمالية تبلغ ١٠٠٠ متر مربع).
وتتميز الألعاب الجديدة بأنها تناسب الأطفال من أعمار ٣ إلى ١٥ سنة، وتم تصنيعها بأجود أنواع الخامات التي تضمن السلامة للأطفال، وبتصاميم جديدة، تراعي أعلى معايير السلامة والجودة.
ويأتي تركيب وتجهيز هذه الألعاب تعبيرًا عن التزام الهيئة الملكية بينبع بتوفير أفضل وسائل الترفيه وجودة الحياة لسكان المدينة وزوارها، وبما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة في إيجاد مرافق ترفيهية تناسب جميع شرائح المجتمع.
متطوعو ومتطوعات "ينبع الصناعية" يعززون ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-22
نظمت الهيئة الملكية بينبع -ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة- مبادرة "عطاء كريم"، وشارك فيها عدد من المتطوعين والمتطوعات بينبع الصناعية. وتستهدف المبادرة تعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة، وتعزيز هذه الثقافة في المجتمع.
وانطلقت المبادرة في عدد من الحدائق العامة بينبع الصناعية، وتهدف إلى إيصال رسالة لتوعية زوار ومرتادي الحدائق العامة بأهمية المحافظة على البيئة، وتعزيز تنمية الوعي البيئي، وغرسه في نفوس أبناء المجتمع، وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على المتنزهات والأماكن العامة، وإبقائها جميله؛ لينعم بها الجميع.
وتسعى الهيئة الملكية بينبع إلى توعية المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة من خلال حثهم على المشاركة في الأعمال التطوعية، وتنمية ثقافة العمل التطوعي، وأثرها في خدمة المجتمع، وهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه الهيئة الملكية بينبع من خلال برامجها وأعمالها كافة تجاه المجتمع، وحرصها على أن تعكس المتنزهات والمرافق العامة هوية المجتمع وقيمه.
من جهة ثانية، أنهت الهيئة الملكية بينبع -ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة- تركيب وتجهيز خمس مناطق جديدة لألعاب الأطفال في الواجهة البحرية بينبع الصناعية، وسيتم تدشينها مع عيد الفطر المبارك في مواقع تشمل (حديقة الصبح وجزيرة النورس بمساحة إجمالية تبلغ ١٠٠٠ متر مربع).
وتتميز الألعاب الجديدة بأنها تناسب الأطفال من أعمار ٣ إلى ١٥ سنة، وتم تصنيعها بأجود أنواع الخامات التي تضمن السلامة للأطفال، وبتصاميم جديدة، تراعي أعلى معايير السلامة والجودة.
ويأتي تركيب وتجهيز هذه الألعاب تعبيرًا عن التزام الهيئة الملكية بينبع بتوفير أفضل وسائل الترفيه وجودة الحياة لسكان المدينة وزوارها، وبما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة في إيجاد مرافق ترفيهية تناسب جميع شرائح المجتمع.
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
10:45 PM
عايدت سكانها وزوارها بـ 5 مناطق جديدة لألعاب الأطفال بالواجهة البحرية
نظمت الهيئة الملكية بينبع -ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة- مبادرة "عطاء كريم"، وشارك فيها عدد من المتطوعين والمتطوعات بينبع الصناعية. وتستهدف المبادرة تعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة، وتعزيز هذه الثقافة في المجتمع.
وانطلقت المبادرة في عدد من الحدائق العامة بينبع الصناعية، وتهدف إلى إيصال رسالة لتوعية زوار ومرتادي الحدائق العامة بأهمية المحافظة على البيئة، وتعزيز تنمية الوعي البيئي، وغرسه في نفوس أبناء المجتمع، وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على المتنزهات والأماكن العامة، وإبقائها جميله؛ لينعم بها الجميع.
وتسعى الهيئة الملكية بينبع إلى توعية المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة من خلال حثهم على المشاركة في الأعمال التطوعية، وتنمية ثقافة العمل التطوعي، وأثرها في خدمة المجتمع، وهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه الهيئة الملكية بينبع من خلال برامجها وأعمالها كافة تجاه المجتمع، وحرصها على أن تعكس المتنزهات والمرافق العامة هوية المجتمع وقيمه.
من جهة ثانية، أنهت الهيئة الملكية بينبع -ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة- تركيب وتجهيز خمس مناطق جديدة لألعاب الأطفال في الواجهة البحرية بينبع الصناعية، وسيتم تدشينها مع عيد الفطر المبارك في مواقع تشمل (حديقة الصبح وجزيرة النورس بمساحة إجمالية تبلغ ١٠٠٠ متر مربع).
وتتميز الألعاب الجديدة بأنها تناسب الأطفال من أعمار ٣ إلى ١٥ سنة، وتم تصنيعها بأجود أنواع الخامات التي تضمن السلامة للأطفال، وبتصاميم جديدة، تراعي أعلى معايير السلامة والجودة.
ويأتي تركيب وتجهيز هذه الألعاب تعبيرًا عن التزام الهيئة الملكية بينبع بتوفير أفضل وسائل الترفيه وجودة الحياة لسكان المدينة وزوارها، وبما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة في إيجاد مرافق ترفيهية تناسب جميع شرائح المجتمع.
، متطوعو ومتطوعات "ينبع الصناعية" يعززون ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر متطوعو ومتطوعات "ينبع الصناعية" يعززون ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.