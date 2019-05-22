، استعدادًا للعيد بلدية "العارضة" تستنفر لاستقبال الزوار ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعدادًا لعيد الفطر المبارك قامت بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان بأعمال صيانة وتحسين للمداخل وإزالة الأشجار من جنبات الطرق بمتابعة مباشرة من رئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي.



من جهة أخرى قال رئيس المجلس البلدي محمد ماطر المحزري إن أعمال الصيانة وتحسين المنظر العام للمحافظة وإزالة التشوهات البصرية من أجل خلق بيئة نظيفة مستمرة على مدار العام بجهود ومتابعة من رئيس البلدية.



موضحًا أن البلدية تقوم حاليًا بالاستعداد للعيد من خلال صيانة الحدائق في المحافظة وإنارة الشوارع والمطل وغيرها من المواقع والتي ستكتظ بالزوار في العيد بسبب طبيعة المنطقة الجبلية الجاذبة.

وقال من المتوقع أن يزداد عدد الزوار في العيد للمحافظة هذا العام نظرًا للأجواء الماطرة خلال هذه الفترة والتي تأتي تزامنًا مع قرب عيد الفطر المبارك.

