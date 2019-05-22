، استعدادًا للعيد بلدية "العارضة" تستنفر لاستقبال الزوار ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - استعدادًا لعيد الفطر المبارك قامت بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان بأعمال صيانة وتحسين للمداخل وإزالة الأشجار من جنبات الطرق بمتابعة مباشرة من رئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي.
من جهة أخرى قال رئيس المجلس البلدي محمد ماطر المحزري إن أعمال الصيانة وتحسين المنظر العام للمحافظة وإزالة التشوهات البصرية من أجل خلق بيئة نظيفة مستمرة على مدار العام بجهود ومتابعة من رئيس البلدية.
موضحًا أن البلدية تقوم حاليًا بالاستعداد للعيد من خلال صيانة الحدائق في المحافظة وإنارة الشوارع والمطل وغيرها من المواقع والتي ستكتظ بالزوار في العيد بسبب طبيعة المنطقة الجبلية الجاذبة.
وقال من المتوقع أن يزداد عدد الزوار في العيد للمحافظة هذا العام نظرًا للأجواء الماطرة خلال هذه الفترة والتي تأتي تزامنًا مع قرب عيد الفطر المبارك.
استعدادًا للعيد بلدية "العارضة" تستنفر لاستقبال الزوارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-22
استعدادًا لعيد الفطر المبارك قامت بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان بأعمال صيانة وتحسين للمداخل وإزالة الأشجار من جنبات الطرق بمتابعة مباشرة من رئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي.
من جهة أخرى قال رئيس المجلس البلدي محمد ماطر المحزري إن أعمال الصيانة وتحسين المنظر العام للمحافظة وإزالة التشوهات البصرية من أجل خلق بيئة نظيفة مستمرة على مدار العام بجهود ومتابعة من رئيس البلدية.
موضحًا أن البلدية تقوم حاليًا بالاستعداد للعيد من خلال صيانة الحدائق في المحافظة وإنارة الشوارع والمطل وغيرها من المواقع والتي ستكتظ بالزوار في العيد بسبب طبيعة المنطقة الجبلية الجاذبة.
وقال من المتوقع أن يزداد عدد الزوار في العيد للمحافظة هذا العام نظرًا للأجواء الماطرة خلال هذه الفترة والتي تأتي تزامنًا مع قرب عيد الفطر المبارك.
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
10:42 PM
استعدادًا لعيد الفطر المبارك قامت بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان بأعمال صيانة وتحسين للمداخل وإزالة الأشجار من جنبات الطرق بمتابعة مباشرة من رئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي.
من جهة أخرى قال رئيس المجلس البلدي محمد ماطر المحزري إن أعمال الصيانة وتحسين المنظر العام للمحافظة وإزالة التشوهات البصرية من أجل خلق بيئة نظيفة مستمرة على مدار العام بجهود ومتابعة من رئيس البلدية.
موضحًا أن البلدية تقوم حاليًا بالاستعداد للعيد من خلال صيانة الحدائق في المحافظة وإنارة الشوارع والمطل وغيرها من المواقع والتي ستكتظ بالزوار في العيد بسبب طبيعة المنطقة الجبلية الجاذبة.
وقال من المتوقع أن يزداد عدد الزوار في العيد للمحافظة هذا العام نظرًا للأجواء الماطرة خلال هذه الفترة والتي تأتي تزامنًا مع قرب عيد الفطر المبارك.
، استعدادًا للعيد بلدية "العارضة" تستنفر لاستقبال الزوار ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر استعدادًا للعيد بلدية "العارضة" تستنفر لاستقبال الزوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.