شاهد: يعد الظهور الأول عبر قناة تلفزيونية .. “الليوان” يستضيف مدير مكتب ولي العهد...

يستضيف اليوم الأربعاء، برنامج ”الليوان“ الذي يقدمه الإعلامي “عبدالله المديفر” على قناة ”روتانا خليجية“، في تمام الساعة الثانية عشر من مساء اليوم ، بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس مجلس إدارة المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية.

وأعلنت قناة ”روتانا خليجية“ عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” عن استضافة ”العساكر“ عبر شاشتها، إذ يعد هذا الظهور هو الأول لبدر العساكر عبر قناة تلفزيونية.