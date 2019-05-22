يستضيف اليوم الأربعاء، برنامج ”الليوان“ الذي يقدمه الإعلامي “عبدالله المديفر” على قناة ”روتانا خليجية“، في تمام الساعة الثانية عشر من مساء اليوم ، بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس مجلس إدارة المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية.
وأعلنت قناة ”روتانا خليجية“ عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” عن استضافة ”العساكر“ عبر شاشتها، إذ يعد هذا الظهور هو الأول لبدر العساكر عبر قناة تلفزيونية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: يعد الظهور الأول عبر قناة تلفزيونية .. “الليوان” يستضيف مدير مكتب ولي العهد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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