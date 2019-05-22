“الخطوط السعودية” تواصل عملياتها التشغيلية وتسيير رحلاتها اليومية عبر مطار نجران

قالت “الخطوط السعودية” إنها سيّرت منذ بداية رمضان وحتى اليوم الأربعاء، نحو 100 رحلة في الاتجاهين بين نجران وكل من الرياض وجدة، نقلت على متنها 13357 ضيفًا، مشيرة إلى أنها تواصل تشغيل رحلاتها اليومية للمطار. وأوضحت أنه يتم تسيير الرحلات بمرونة وانسيابية، حيث وفّرت الكوادر البشرية وسخّرت الإمكانات والتجهيزات التقنية لخدمة ضيوف “السعودية”، مبينة أنها تسيّر 6 رحلات يوميا في الاتجاهين: 4 رحلات بين مطار نجران ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ورحلتان إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة . وأشارت إلى أن الرحلات تشهد إقبالا من ضيوف “السعودية”، ومنهم حماة الوطن المرابطون على حدوده وذلك لقضاء إجازاتهم بين أسرهم، والضيوف الراغبون في أداء العمرة أو قضاء أعمالهم، أو الضيوف المواصلون على الرحلات الدولية لـ”الخطوط السعودية”.

وكانت “الخطوط السعودية” قد بادرت خلال فترة التوقف المؤقت لمطار نجران إلى نقل عملياتها التشغيلية الموجهة لنجران إلى مطار أبها ووفّرت خدمات النقل البري بين المطار مجانا من خلال تسيير حافلات حديثة لنقل الضيوف من نجران إلى مطار أبها، وذلك خدمة لأهالي نجران.