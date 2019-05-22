شاهد: الأمير ‫بدر بن عبدالمحسن‬⁩ يروي قصة حدثت لوالده مع الملك عبدالعزيز عندما زاره في بيته وسبب...

كشف الأمير بدر بن عبدالمحسن عن قصة حدثت لوالده الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز مع الملك عبدالعزيز -رحمه الله – عندما دعا الملك إلى بيته. وقال الأمير بدر بن عبد المحسن في لقاء تلفزيوني في برنامج الراحل المذاع على قناة روتانا خليجية في حلقة تتناول حياة والده : ” أتذكر أن أبوي -الله يرحمه- كان يحكيلنا يقول دعوت الملك عبدالعزيز في بيتي وكانت المساحة الكافية في سطوح البيت، فيقول جائني واضطررنا أن نطلع درج ، -وأنا اتذكر الدرج هذا وأنا صغير- وكان الدرج غير منضبط فمنه شئ منخفض وشئ عالي، فالملك عبدالعزيز وهو طالع احس بتعب، فنظر إلى والدي وقال هالحين “ذبحت أمك وتبي تذبحني أنا؟!”.

وأضاف : ” ضحك أبوي وقال أنا بفقد أمي لكن أنت فتستطيع انك تتزوج في أي وقت، فكان يحكيها على أساس أن تربيتهم صلبه وتقبلها الملك عبد العزيز، برحابة صدر وضحك ،وكان رد والدي على طول وبدون تردد”