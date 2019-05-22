استقبل الملك أمس أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق
رفع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لما يوليانه من اهتمام ورعاية بالمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك عقب استقبال خادم الحرمين الشريفين، مساء أمس الثلاثاء، لأصحاب السمو الملكي أمراء المناطق.
وقدّم أمير جازان، الشكر للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، إثر ترؤسه اجتماع أمراء المناطق السنوي الذي لخّص رؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، في الاهتمام بكل شؤون المواطن وبما يحقق رفاهيته وراحته.
وأوضح أمير منطقة جازان، أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات التي تمس حياة المواطن بشكل يومي سواء المشروعات التنموية أو الخدمية، وكذلك الموضوعات التي تصبّ في مصلحة الوطن والمواطن وتسهم في الرقي بها، وتترجم تطلعات القيادة الرشيدة، ولما فيه تعزيز دور إمارات المناطق لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتوسيع دورها التنموي وفق برنامج التحول الوطني، بما في ذلك تفعيل دور مكاتب تحقيق الرؤية بإمارات المناطق، لتطوير وقيادة المبادرات والمشاريع، ومتابعة وتقييم أداء الخدمات العامة، وتنفيذ خطة التحول الإلكتروني.
وأكّد أن الاجتماع جاء معززًا لرؤية القيادة الرشيدة ونهجها التنموي لتحقيق كل ما فيه رقي الوطن وازدهاره واستمرار التنمية في كل المجالات، سائلًا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير جازان يشيد باهتمام القيادة بالمواطنين واحتياجاتهم التنموية بالمناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.