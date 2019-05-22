أمير جازان يشيد باهتمام القيادة بالمواطنين واحتياجاتهم التنموية بالمناطق

رفع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لما يوليانه من اهتمام ورعاية بالمواطنين في مختلف مناطق المملكة.

جاء ذلك عقب استقبال خادم الحرمين الشريفين، مساء أمس الثلاثاء، لأصحاب السمو الملكي أمراء المناطق.

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وقدّم أمير جازان، الشكر للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، إثر ترؤسه اجتماع أمراء المناطق السنوي الذي لخّص رؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، في الاهتمام بكل شؤون المواطن وبما يحقق رفاهيته وراحته.

وأوضح أمير منطقة جازان، أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات التي تمس حياة المواطن بشكل يومي سواء المشروعات التنموية أو الخدمية، وكذلك الموضوعات التي تصبّ في مصلحة الوطن والمواطن وتسهم في الرقي بها، وتترجم تطلعات القيادة الرشيدة، ولما فيه تعزيز دور إمارات المناطق لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتوسيع دورها التنموي وفق برنامج التحول الوطني، بما في ذلك تفعيل دور مكاتب تحقيق الرؤية بإمارات المناطق، لتطوير وقيادة المبادرات والمشاريع، ومتابعة وتقييم أداء الخدمات العامة، وتنفيذ خطة التحول الإلكتروني.

وأكّد أن الاجتماع جاء معززًا لرؤية القيادة الرشيدة ونهجها التنموي لتحقيق كل ما فيه رقي الوطن وازدهاره واستمرار التنمية في كل المجالات، سائلًا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.