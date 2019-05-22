مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع وجبات إفطار ومساعدات ببلدان عربية وإسلامية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لليوم 16 على التوالي، توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك، على عدد من المناطق بعدة دول عربية وإسلامية.

ففي اليمن، تم توزيع 486 وجبة رمضانية جاهزة على عابري السبيل، والنازحين، والأسر الفقيرة، ونزلاء السجون، في مديرية العبر بمحافظة حضرموت، أما محافظة مأرب، فتم توزيع 1.732 وجبة إفطار رمضانية جاهزة للنازحين وعابري السبيل، وعمال الخدمات والنقاط الأمنية، والأسر الفقيرة ونزلاء السجون، في مدينة مأرب.

وفي محافظة المهرة، فتم توزيع 1.224 وجبة إفطار رمضانية جاهزة للنازحين وعابري السبيل، وعمال الخدمات والنقاط الأمنية، والأسر الفقيرة ونزلاء السجون، في مديرية الغيضة.

ويأتي هذا التوزيع، ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة، من خلال المركز للشعب اليمني؛ للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية، التي تمر بها بلادهم.

وفي ولاية قندهار بجمهورية أفغانستان الإسلامية، جرى توزيع سلال غذائية رمضانية تزن 7 أطنان و869 كيلوجرامًا في الولاية، استفاد منها 183 أسرة.

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وشكر حاكم قندهار حيات الله حيات، المملكة، ممثلة بالمركز على دعمها الإنساني للفقراء والمحتاجين من أبناء الشعب الأفغاني، خاصة في الولايات الجنوبية.

وفي مدينة طرابلس اللبنانية، جرى توزيع وجبات الإفطار الساخنة لـ250 صائمًا من الأسر الفقيرة والمحتاجة في مدينة طرابلس وضواحيها، ضمن برنامج القرية الرمضانية في طرابلس للعام 1440م.

ووزع مركز الملك سلمان في لبنان، 740 سلة رمضانية للأسر اللبنانية الأشد فقرًا، وللنازحين السوريين في مدينة صور جنوب لبنان، وفي بلدتي مجدل عنجر وسعدنايل البقاعية، وذلك ضمن مجموعة من المحطات المتتابعة، بلغت 39 محطة وزع خلالها أكثر من 24 ألف سلة.

ويأتي ذلك، في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين لتقديم العون الإنساني للشعب اللبناني في جميع الأوقات، خاصة خلال شهر رمضان الفضيل.

وواصل مركز الملك سلمان توزيع وجبات إفطار الصائم على الأيتام من أبناء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك من خلال إقامة مأدبة إفطار لأكثر من 700 يتيم مع أسرهم.

يُذكر أن المركز قد أبرم مؤخرًا اتفاقية لتوفير 10 آلاف سلة غذائية رمضانية، و34 ألف وجبة إفطار صائم للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لجميع المحتاجين في شتى بقاع الأرض.