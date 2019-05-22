بالصور.. 117 متطوعًا يُشاركون في أعمال الدفاع المدني داخل الحرم المكي

يُشارك متطوعو ومتطوعات الدفاع المدني، في خدمة المعتمرين والمعتمرات والزوّار، أثناء تأديتهم مناسك العمرة وصلاة التراويح والصلوات الخمس، على مدار الساعة بالحرم المكي الشريف، وذلك بجانب رجال الدفاع المدني في مكة المكرمة.

من جانبه، قال مدير شعبة المتطوعين بالمديرية العامة للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، المقدم سعد القحطاني، إن إشراك المتطوعين والمتطوعات، جاء استنادًا إلى الأمر الصادر في الخطة التفصيلية؛ لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالعاصمة المقدسة، خلال شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ.

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وأوضح المقدم القحطاني، أن أكثر من 117 متطوعًا ومتطوعة، انضموا لصفوف الدفاع المدني في خطة رمضان، بينهم 32 سيدة متطوعة لديهن قبول من موقع المديرية الإلكتروني للتطوع، وحاصلات على بطاقات تطوع معتمدة من شعبة التطوع بمنطقة مكة المكرمة، ولديهن خبرة في التمريض والإسعافات الأولية، وغالبيتهن من منسوبات وزارة الصحة.

وحول مهام المتطوعين والمتطوعات، أشار المقدم القحطاني، إلى أنهم يعملون بنظام الورديات في أماكن مخصصة، وموزعون على 34 موقعًا في الحرم المكي الشريف قريبة من مراكز الإسعافات الأولية بالحرم.

وتابع: «يعملون على تقديم الخدمات الصحية والإسعافات الأولية للحالات الطارئة؛ كحالات الإغماء، أو انخفاض وارتفاع الضغط، وكذلك السكر والإجهاد الحراري، ونقل الحالات التي تستدعي ذلك للمراكز الإسعافية أو المستشفى، وهم مزودون بحقائب متكاملة للإسعافات الأولية وكرسي متحرك ونقالة، حسبما تستدعيه الحالة».