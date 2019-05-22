مراوح نفّاثة جديدة في أنفاق مكة والمشاعر المقدسة

وقَّعت أمانة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، عقدًا مع إحدى الشركات الوطنية؛ لتوريد وتركيب وتشغيل مراوح نفاثة بدلًا من المستهلكة في أنفاق مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بقيمة إجمالية بلغت 11.303.250 ريالًا.

ويُعد هذا العقد من ضمن أعمال مبادرات التحوّل البلدي؛ حيث اشتمل على تقديم المواد والمعدات والعمال، وجميع الأشياء اللازمة لتنفيذ وإتمام وصيانة الأعمال الموضحة في العقد، وكذلك الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية، وجميع التعديلات التي يتطلبها المشروع من المقاول للقيام بها، وفق شروط العقد ووثائقه.

وسيتم تنفيذ جميع الأعمال المبيّنة في العقد، خلال 12 شهرًا ميلاديًا من تاريخ استلام الموقّع؛ بما فيه فترة التجهيز .

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وتعد القيمة الإجمالية للعقد المقدرة بـ11.303.250 ريالًا شاملة قيمة الضريبة المضافة، وهذه القيمة خاضعة للزيادة والنقص؛ تبعًا لتغيّر كميات الأعمال الفعلية، التي يقوم المقاول بتنفيذها، طبقًا للعقد وتبعًا للأعمال الإضافية والتكميلية والتعديلات، التي يقوم بإجرائها؛ بناءً على طلب المشروع في نطاق الحدود المنصوص عليها في شروط العقد .

وتُشكِّل شبكة الأنفاق الموجودة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عصبًا رئيسيًا في التنقلات المرورية، والربط بين مناطق وأحياء العاصمة المقدسة وطرقها الرئيسية والدائرية، كما تسهم بشكل كبير في انسيابية الحركة، والقضاء على مشكلات الازدحام التي قد تحدث خلال أيام المواسم، التي تستقبل فيها أم القرى أعدادًا كبيرة من الزوَّار والمعتمرين.

ويبلغ إجمالي عدد الأنفاق، التي تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة، 58 نفقًا بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما تقوم الأمانة بالإشراف على تشغيل وصيانة جميع عناصر شبكة الأنفاق، من خلال جهاز فني متخصص وكوادر من مهندسين ومشرفين وفنيين.