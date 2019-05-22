150 ألف دارس في الخارج وأميركا تستوعب الأغلبية

بلغ عدد الدارسين والدارسات في الخارج حتى عام 2019/2018 أكثر من 150 ألف طالب وطالبة في الدول العربية والأميركية وأستراليا وأوروبا وآسيا ودول أخرى من الجنسين، وذلك من المستجدين والمقيدين والخريجين «مبتعثون وعلى حسابهم الخاص».

خريجون ومقيدون ومستجدون

ذكر تقرير إحصائي صادر من وزارة التعليم، اطلعت عليه «دوت الخليج»، أن «المجموع العام للخريجين بلغ 15687، منهم 11 ألفاً من الذكور و4.619 من الإناث، من بينهم 10838 خريجا و4546 خريجة ضمن الابتعاث، و230 خريجا و73 خريجة على حسابهم الخاص».

99 ألف مبتعث مقيد

أبان التقرير أن «عدد المقيدين من المبتعثين 99245 مقيدا ومقيدة، منهم 68316 ذكور و30929 إناث، بينما بلغ عدد المقيدين ممن يدرس على حسابه الخاص في الخارج 23287 مقيدا ومقيدة، منهم 16733 ذكور و37483 إناث».

وأضاف أن «عدد المستجدين 11983 مستجدا، من بينهم 11589 مستجدا ومستجدة من المبتعثين، 6626 ذكرا و4963 أنثى، فيما بلغ من يدرس على حسابه الخاص من المستجدين والمستجدات 394 ذكرا وأنثى».

أكثر الدارسين في أميركا

أوضح التقرير الإحصائي أن «الطلبة والطالبات المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص من المستجدين والمقيدين والخريجين اتجهوا للدراسة في الدول العربية، وأميركا، وكندا، وأستراليا، وبريطانيا، ودول أوروبية أخرى، وآسيا، وبلدان أخرى، حيث بلغ عدد المستجدين في الدول العربية 639 مستجدا ومستجدة، و10936 مقيدا ومقيدة، و869 خريجا وخريجة، بينما بلغ عدد المستجدين في أميركا 5351 مستجدا ومستجدة، و71472 مقيدا ومقيدة، و9765 خريجا وخريجة، وفي كندا بلغ عدد المستجدين والمستجدات 1122 مستجدا ومستجدة، و7436 مقيدا ومقيدة و975 خريجا وخريجة».

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1202 مستجد في أستراليا

ذكر التقرير أن «عدد المستجدين والمستجدات في أستراليا 1202 مستجد ومستجدة، و6744 مقيدا ومقيدة، و863 خريجا وخريجة، كما بلغ عدد المستجدين في بريطانيا 2452 مستجدا ومستجدة، و14874 مقيدا ومقيدة، و1944 خريجا وخريجة، فيما بلغ عدد المستجدين في دول أوروبية أخرى 730 مستجدا ومستجدة، و6899 مقيدا ومقيدة، و737 خريجا وخريجة، وبلغ عدد المستجدين في دول آسيوية 481 مستجدا ومستجدة، و4108 مقيدين ومقيدات، و528 خريجا وخريجة، ولا يوجد مستجدون أو مستجدات في دول أخرى، بينما يوجد فيها فقط 59 مقيدا ومقيدة و6 خريجين وخريجات».

أميركا أكثر الدول التي اتجه إليها الدارسون

- 150202 خريج ومقيد ومستجد من الجنسين

- المجموع العام للخريجين 15687

- المجموع العام للمقيدين 122532

- المجموع العام للمستجدين 11983