انت الان تتابع تفاصيل خبر إيران تقول إنها تسيطر على جميع السفن بالخليج وشمال "هرمز" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 22 مايو 2019 09:50 مساءً - قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إن جميع السفن في الخليج والمنطقة الشمالية بمضيق هرمز "تحت السيطرة الكاملة لبحرية الجيش".

وأوضح نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية، أنه "لن يستطيع أحدٌ الاقتراب من السواحل الإيرانية إلا بإذن منا".

وتزامنت تصريحات فدوي، مع تأكيدات بأن الجيش الإيراني يستعد لإرسال قِطع من الأسطول الحربي رقم 62 إلى المياه الدولية، خلال الأيام المقبلة.

وبيَّنت وكالة الأنباء الإيرانية أن الأسطول "كان قد أنجز مهمات لحماية السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية إلى مياه خليج عدن".

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وأوضحت أنه مكوَّن من المدمرة "بايندر" والبارجة "بوشهر" والبارجة "لاوان"، وأنه سينفذ مهمات بَحرية ودوريات تفقُّد أمنية، والتصدي للقرصنة في المياه الدولية.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يستمر فيه التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وإرسال "البنتاغون" قوات إلى المنطقة منذ مطلع الشهر الجاري، ضمن استعدادات لمواجهة أي أعمال عدائية من إيران تطول أهدافاً أمريكية أو تهدد مصالحها في المنطقة.

وتشهد المنطقة وتيرة مباحثات مكثفة بين دول الخليج ووفود غربية، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، قبل فرضها عقوبات على طهران.

وفي مايو الجاري، أعلن "البنتاغون" إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية تفيد باستعداد إيران لتنفيذ هجمات قد تستهدف القوات أو المصالح الأمريكية بالمنطقة.