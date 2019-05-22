صور.. الأهالي يتبضعون تحت زخات المطر بالطائف

2019-05-22

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

رسمت الأمطار التي شهدتها محافظة الطائف خلال الساعات الماضية، الفرحة والبهجة على محيا الأهالي والزوار، كما شكلت الغيوم التي تشهدها سماء “دلوعة الغيم” جمالًا فاتنًا، حيث امتزجت جمال الأمطار والغيوم مع جمال روحانية هذا الشهر الكريم.

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وشهدت محافظة الطائف بعد عصر اليوم الأربعاء أمطارًا متوسطة وأجواء جميلة دفعت الأهالي إلى الخروج والاستمتاع بها، وتناول وجبات الإفطار الرمضاني في الحدائق والمنتزهات وعلى ضفتي الأودية والسدود.

وحرص الصائمون على شراء الوجبات الرمضانية تحت زخات المطر، وسط فرحة وبهجة تعتلي محياهم.