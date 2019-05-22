- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم صور.. الأهالي يتبضعون تحت زخات المطر بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. الأهالي يتبضعون تحت زخات المطر بالطائف
متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف
رسمت الأمطار التي شهدتها محافظة الطائف خلال الساعات الماضية، الفرحة والبهجة على محيا الأهالي والزوار، كما شكلت الغيوم التي تشهدها سماء “دلوعة الغيم” جمالًا فاتنًا، حيث امتزجت جمال الأمطار والغيوم مع جمال روحانية هذا الشهر الكريم.
وشهدت محافظة الطائف بعد عصر اليوم الأربعاء أمطارًا متوسطة وأجواء جميلة دفعت الأهالي إلى الخروج والاستمتاع بها، وتناول وجبات الإفطار الرمضاني في الحدائق والمنتزهات وعلى ضفتي الأودية والسدود.
وحرص الصائمون على شراء الوجبات الرمضانية تحت زخات المطر، وسط فرحة وبهجة تعتلي محياهم.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. الأهالي يتبضعون تحت زخات المطر بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.