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وظيفة إدارية بالشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة من حملة الشهادة الجامعية البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي أول تطوير أعمال Senior Business Development Specialist)، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– أخصائي أول تطوير أعمال (Senior Business Development Specialist).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
3- خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال ذات صلة.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء 22/ 05/ 2019م، وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا
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