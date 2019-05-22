استدعاء 129 مركبة هوندا 2019 بسبب خلل كارثي

2019-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 129 مركبة هوندا “ODYSSEY / PILOT” 2019، لخلل في حزام توقيت المحرك.

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وأوضحت الوزارة، في بيانٍ لها، اليوم الأربعاء، أن الخلل قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ؛ ما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت مالكي هذه النوعية من المركبات إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال الموقع التالي (هنا الرابط) والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.