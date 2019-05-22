فيديو.. الكلباني: الحرمة تظل حرمة حتى لو كانت صحابية

2019-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكّد الشيخ عادل الكلباني أن النساء لهن بعض الصفات اللاتي يتصفن بها نتيجة طبيعة تكوينهن النفسي والجسماني حتى وإن كانت تقية أو حتى صحابية.

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وضرب الكلباني خلال حلقة اليوم من برنامجه على قناة SBC مثلا بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فبالرغم من أنهن أمهات المؤمنين، وزوجات النبي، كان بعضهن يقعن في سوء فهم أو يسببن مشاكل.

واستدل الكلباني على ذلك بموقفٍ حدث بين السيدة عائشة والرسول صلى الله عليه وسلم حيث تدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الواقعة، وأراد ضرب ابنته، لكن الرسول حال دون ذلك.