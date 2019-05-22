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وظائف إدارية لحديثي التخرج ولذوي الخبرة في شركة زين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة زين السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية لحديثي التخرج ولذوي الخبرة بالرياض وجدة، بالمسميات التالية (مدير أول إدارة الأداء، ومدير أول الحسابات، وتنفيذي عمليات المبيعات غير المباشرة)، وذلك وفقًا للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مدير أول إدارة الأداء (Performance Management Senior Manager) (الرياض):
– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات مع ما لا يقل عن 5 سنوات في دور مماثل.
2- مدير أول الحسابات (Senior Account Manager) (الرياض):
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التسويق أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات مع ما لا يقل عن سنة في دور مماثل.
3- تنفيذي عمليات المبيعات غير المباشرة- الغربية (Indirect Sales Operations- Western Executive) (جدة):
– درجة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال أو مبيعات أو ما يعادلها.
– لا يشترط وجود خبرة سابقة أو لديه خبرة لا تزيد عن سنتين.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 22/ 05/ 2019م وينتهي بتاريخ 30/ 05/ 2019م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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