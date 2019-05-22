الإمارات: نعمل مع الدول العربية لضمان حرية الملاحة البحرية في المنطقة

2019-05-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، أن بلاده تعمل مع الدول العربية بشأن تطورات الأحداث في المنطقة بما يصون المصالح العربية العليا ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين، ويضمن حرية الملاحة في هذه المنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية الفائقة للعالم كله.

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جاء ذلك خلال لقاء ولي عهد أبو ظبي اليوم مع العاهل الأردني عبدالله الثاني.

من جانبه شدد الملك عبدالله الثاني على وقوف الأردن إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدًا أن أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي من أمن الأردن.