رسالة خطأ في الهوية أو الرقم السري يربك متقدمي جدارة

2019-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

واجه عدد من المواطنين والمواطنات الراغبين في التقدم على الوظائف التعليمية عبر موقع جدارة مشكلة عند محاولة الدخول على الموقع.

وظهرت رسالة خطأ للراغبين في التسجيل تتمثل في: يوجد خطأ في رقم الهوية الوطنية أو الرقم السري أو لم يسبق لك التقديم. رغم أن البيانات صحيحة.

وناشد الخريجون والخريجات القائمين على موقع جدارة بسرعة إصلاح الخلل؛ ليتسنى لهم التقديم على الوظائف التعليمية.

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فيما ظهر موقع جدارة منذ بداية التقديم على الوظائف التعليمية صباح اليوم ببطء شديد عند محاولة الدخول للموقع.

وبدأ التقديم على الوظائف التعليمية للرجال والنساء اعتبارًا من العاشرة صباحًا من اليوم الأربعاء 17 رمضان ويستمر حتى الرابعة عصرًا من يوم الثلاثاء 23 رمضان، وذلك عبر موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني جدارة هنا.

وأعلنت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية عن 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقًا للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي المقبل 1440- 1441هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن الوظائف المتاح التقديم عليها بلغ عددها 10456 وظيفة، منها 4953 وظيفة للرجال و5503 وظائف للنساء، مبينًا أن شغل هذه الوظائف ستكون لحاملي درجة البكالوريوس، من المجتازين لاختبار كفايات العام والتخصص.

وشدد العصيمي على ضرورة مناسبة الدرجة العملية والتخصص للمتقدم، إضافة إلى معادلة المؤهل الذي حصل عليه من خارج المملكة، وكذلك عدم شغله لوظيفة يوازي مستوى دخولها درجته العلمية.