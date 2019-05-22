شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ: فتح التسجيل في مسابقتي تلاوة القرآن والأذان.. بجوائز 12 مليون ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم، وأول مسابقة للأذان، وذلك عبر المنصة الإلكترونية (https://quranathanawards.com).

وأوضح آل الشيخ أن مجموع جوائز المسابقة يبلغ 12 مليون ريال، داعيا جميع المسلمين في أنحاء العالم للمشاركة في مسابقة تلاوة القرآن الكريم ومسابقة للأذان.