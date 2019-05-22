شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة حائل لـ«الخليج 365» رداً على مقطع سوق التمور: مظلات جديدة قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (حائل) فيما وثق مواطن عبر مقطع فيديو في سوق التمور الحالي التابع لأمانة حائل سوء خدمات السوق وتأكل المظلات الخاصة للسوق، كشف مدير المركز الإعلامي لأمانة حائل سعد الثويني لـ«الخليج 365»، أن تمزق بعض المظلات نتيجة الرياح الشديدة التي شهدتها مدينة حائل الفترة الماضية. وأضاف: «بعد التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة تم على الفور اتخاذ الاجراءات النظامية من قبل بلدية وسط المدينة لتأمين مظلات جديدة بأعداد تفوق الموجود حالياً وسيتم استبدال الحالي فور توفر الجديد قريباً».



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