شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير حائل يوزع وجبات الإفطار في الميادين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل) شارك نائب أمير حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، اليوم (الأربعاء)، في توزيع وحبات إفطار صائم على الصائمين في ميادين وشوارع مدينة حائل الرئيسية، حيث وزع وجبات الإفطار على مجموعة من الجنسيات العالمية من العمالة الوافدة والمقيمين والمواطنين والذين يسلكون الطرق الدولية من خلال مدينة حائل.



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