شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن ناصر يسلم أوراق اعتماده سفيراً للمملكة لدى سويسرا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيرن)

استقبل رئيس الاتحاد الفيدرالي السويسري أولي ماورر في العاصمة بيرن، اليوم (الأربعاء)، الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز الذي قدم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا.

ونوه الأمير منصور بن ناصر خلال الاستقبال بمتانة العلاقات السعودية السويسرية، فيما جرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة وسويسرا إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.