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ربما لم تكن قد أَجريتَ دورة تدريبية مكثفة لتصبح رائد فضاء، لكن ناسا لا تزال ترغب في مشاركتك في مهمتها التالية إلى المريخ؛ إذ تمنح وكالة الفضاء الأمريكية الأشخاص العاديين فرصة لإرسال اسمهم - محفورًا على رقاقة - في مهمة المريخ 2020.
وليس ذلك فحسب، بل إذا وضعت اسمك في المركبة الفضائية التي تطير إلى المريخ، فسوف تقوم أيضًا بتجميع نقاط "المسافر الدائم" وتحصل على تذكرة صعود تذكارية لتستعرضها على زملائك في الأرض.
وتعد تلك الخطوة جزءًا من حملة لإثارة ضجة حول مهمة Mars 2020 التابعة لناسا، والتي ترسل فيها مركبة فضائية إلى الكوكب الأحمر للبحث عن علامات على الحياة السابقة، وجمع العينات ودراسة مناخ وجيولوجيا المريخ، كما وصفت وكالة ناسا المهمة بأنها "المحطة الأولى لرحلة الذهاب والإنسانية الأولى لكوكب آخر".
وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها ناسا عن هذا الأمر؛ إذ قامت بهذا الأمر أيضًا من خلال مهمة أوريون ومهمة إنسايت التي وصلت إلى المريخ في نوفمبر 2018.
"ناسا" تبدأ في تجميع الأسماء لإرسالها إالى المريخ.. هل ترغب في التسجيل؟صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-22
ربما لم تكن قد أَجريتَ دورة تدريبية مكثفة لتصبح رائد فضاء، لكن ناسا لا تزال ترغب في مشاركتك في مهمتها التالية إلى المريخ؛ إذ تمنح وكالة الفضاء الأمريكية الأشخاص العاديين فرصة لإرسال اسمهم - محفورًا على رقاقة - في مهمة المريخ 2020.
وليس ذلك فحسب، بل إذا وضعت اسمك في المركبة الفضائية التي تطير إلى المريخ، فسوف تقوم أيضًا بتجميع نقاط "المسافر الدائم" وتحصل على تذكرة صعود تذكارية لتستعرضها على زملائك في الأرض.
وتعد تلك الخطوة جزءًا من حملة لإثارة ضجة حول مهمة Mars 2020 التابعة لناسا، والتي ترسل فيها مركبة فضائية إلى الكوكب الأحمر للبحث عن علامات على الحياة السابقة، وجمع العينات ودراسة مناخ وجيولوجيا المريخ، كما وصفت وكالة ناسا المهمة بأنها "المحطة الأولى لرحلة الذهاب والإنسانية الأولى لكوكب آخر".
وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها ناسا عن هذا الأمر؛ إذ قامت بهذا الأمر أيضًا من خلال مهمة أوريون ومهمة إنسايت التي وصلت إلى المريخ في نوفمبر 2018.
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
09:41 PM
يحصل المشارك على تذكرة صعود تذكارية وتجميع نقاط "المسافر الدائم"
ربما لم تكن قد أَجريتَ دورة تدريبية مكثفة لتصبح رائد فضاء، لكن ناسا لا تزال ترغب في مشاركتك في مهمتها التالية إلى المريخ؛ إذ تمنح وكالة الفضاء الأمريكية الأشخاص العاديين فرصة لإرسال اسمهم - محفورًا على رقاقة - في مهمة المريخ 2020.
وليس ذلك فحسب، بل إذا وضعت اسمك في المركبة الفضائية التي تطير إلى المريخ، فسوف تقوم أيضًا بتجميع نقاط "المسافر الدائم" وتحصل على تذكرة صعود تذكارية لتستعرضها على زملائك في الأرض.
وتعد تلك الخطوة جزءًا من حملة لإثارة ضجة حول مهمة Mars 2020 التابعة لناسا، والتي ترسل فيها مركبة فضائية إلى الكوكب الأحمر للبحث عن علامات على الحياة السابقة، وجمع العينات ودراسة مناخ وجيولوجيا المريخ، كما وصفت وكالة ناسا المهمة بأنها "المحطة الأولى لرحلة الذهاب والإنسانية الأولى لكوكب آخر".
وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها ناسا عن هذا الأمر؛ إذ قامت بهذا الأمر أيضًا من خلال مهمة أوريون ومهمة إنسايت التي وصلت إلى المريخ في نوفمبر 2018.
، "ناسا" تبدأ في تجميع الأسماء لإرسالها إالى المريخ.. هل ترغب في التسجيل؟ ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.