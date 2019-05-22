محمد بن مسعود - الدمام - ناقش مع رئيس الاتحاد الفيدرالي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين استقبل رئيس الاتحاد الفيدرالي السويسري أولي ماورر في العاصمة بيرن اليوم الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز الذي قدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا.

ونوه الأمير منصور بن ناصر خلال الاستقبال بمتانة العلاقات السعودية السويسرية، فيما جرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة وسويسرا إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. "منصور بن ناصر" يسلم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين لدى سويسرا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-22 استقبل رئيس الاتحاد الفيدرالي السويسري أولي ماورر في العاصمة بيرن اليوم الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز الذي قدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا.

ونوه الأمير منصور بن ناصر خلال الاستقبال بمتانة العلاقات السعودية السويسرية، فيما جرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة وسويسرا إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. Advertisements 22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440 09:27 PM ناقش مع رئيس الاتحاد الفيدرالي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ناقش مع رئيس الاتحاد الفيدرالي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين استقبل رئيس الاتحاد الفيدرالي السويسري أولي ماورر في العاصمة بيرن اليوم الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز الذي قدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا.

ونوه الأمير منصور بن ناصر خلال الاستقبال بمتانة العلاقات السعودية السويسرية، فيما جرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة وسويسرا إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. ، "منصور بن ناصر" يسلم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين لدى سويسرا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "منصور بن ناصر" يسلم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين لدى سويسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.