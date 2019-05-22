، "دقلو": تعبنا.. نريد تسليم السلطة.. و25 من رموز نظام "البشير" في السجن ،

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قال الفريق ركن محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان، اليوم (الأربعاء): "إن الجيش يريد تسليم السلطة لحكومة منتخبة ديمقراطياً في أسرع وقت ممكن".
وأضاف "دقلو" في مقابلة مع "الأهرام" المصرية أوردتها "رويترز": "لقد تعبنا. نريد تسليم السلطة اليوم قبل غد".
وأوضح قائد وحدات الدعم السريع، أن المجلس العسكري قبض حتى الآن على 25 من رموز النظام ويجهز في ملفات إدانتهم.
وأضاف "دقلو"، صاحب الدور المؤثر في المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس عمر البشير بعد أشهر من الاحتجاجات، أن الإجراءات القضائية ضد "البشير" المحتجز وبعض حلفائه ماضية قدماً.
وأشار إلى أن أعضاء المجلس العسكري ليسوا سياسيين، وهم في انتظار تشكيل الحكومة.
ويجري المجلس محادثات مع تحالف من جماعات الاحتجاجات والمعارضة التي تطالب بقيادة مدنية لمجلس سيادي جديد للإشراف على عملية انتقال إلى الديمقراطية مدتها ثلاث سنوات.
وأُرجئت المحادثات في الساعات الأولى من صباح أمس دون تحديد موعد لاستئنافها.
"دقلو": تعبنا.. نريد تسليم السلطة.. و25 من رموز نظام "البشير" في السجنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-22
قال الفريق ركن محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان، اليوم (الأربعاء): "إن الجيش يريد تسليم السلطة لحكومة منتخبة ديمقراطياً في أسرع وقت ممكن".
وأضاف "دقلو" في مقابلة مع "الأهرام" المصرية أوردتها "رويترز": "لقد تعبنا. نريد تسليم السلطة اليوم قبل غد".
وأوضح قائد وحدات الدعم السريع، أن المجلس العسكري قبض حتى الآن على 25 من رموز النظام ويجهز في ملفات إدانتهم.
وأضاف "دقلو"، صاحب الدور المؤثر في المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس عمر البشير بعد أشهر من الاحتجاجات، أن الإجراءات القضائية ضد "البشير" المحتجز وبعض حلفائه ماضية قدماً.
وأشار إلى أن أعضاء المجلس العسكري ليسوا سياسيين، وهم في انتظار تشكيل الحكومة.
ويجري المجلس محادثات مع تحالف من جماعات الاحتجاجات والمعارضة التي تطالب بقيادة مدنية لمجلس سيادي جديد للإشراف على عملية انتقال إلى الديمقراطية مدتها ثلاث سنوات.
وأُرجئت المحادثات في الساعات الأولى من صباح أمس دون تحديد موعد لاستئنافها.
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
09:31 PM
وصف أعضاء المجلس العسكري بأنهم "ليسوا سياسيين"
قال الفريق ركن محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان، اليوم (الأربعاء): "إن الجيش يريد تسليم السلطة لحكومة منتخبة ديمقراطياً في أسرع وقت ممكن".
وأضاف "دقلو" في مقابلة مع "الأهرام" المصرية أوردتها "رويترز": "لقد تعبنا. نريد تسليم السلطة اليوم قبل غد".
وأوضح قائد وحدات الدعم السريع، أن المجلس العسكري قبض حتى الآن على 25 من رموز النظام ويجهز في ملفات إدانتهم.
وأضاف "دقلو"، صاحب الدور المؤثر في المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس عمر البشير بعد أشهر من الاحتجاجات، أن الإجراءات القضائية ضد "البشير" المحتجز وبعض حلفائه ماضية قدماً.
وأشار إلى أن أعضاء المجلس العسكري ليسوا سياسيين، وهم في انتظار تشكيل الحكومة.
ويجري المجلس محادثات مع تحالف من جماعات الاحتجاجات والمعارضة التي تطالب بقيادة مدنية لمجلس سيادي جديد للإشراف على عملية انتقال إلى الديمقراطية مدتها ثلاث سنوات.
وأُرجئت المحادثات في الساعات الأولى من صباح أمس دون تحديد موعد لاستئنافها.
، "دقلو": تعبنا.. نريد تسليم السلطة.. و25 من رموز نظام "البشير" في السجن ،
المصدر : الخليج 365
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