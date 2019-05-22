شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمير منصور بن ناصر يسلم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:59 مساءً, 22 مايو 2019 م المناطق _ واس استقبل فخامة رئيس الاتحاد الفيدرالي السويسري أولي ماورر في العاصمة بيرن اليوم صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز الذي قدم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا .

ونوه سمو الأمير منصور بن ناصر خلال الاستقبال بمتانة العلاقات السعودية السويسرية، فيما جرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة وسويسرا إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الأمير منصور بن ناصر يسلم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.