شكرا لقرائتكم تحذير من السيول المنقولة على طريق الأفلاج – السليل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-22 تحذير من السيول المنقولة على طريق الأفلاج – السليل متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements دعا أمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض وتحديداً طريق الأفلاج – السليل إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب السيول المنقولة. وقال أمن الطرق: يُرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للسيول المنقولة شمال محافظة السليل ب٥٠ كيلو متراً والقادمة من وادي حمام.









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