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2019-05-22 فيديو.. رائحة المطر تعانق شوارع جازان متابعات الخليج 365 - جازان شهدت منطقة جازان اليوم تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، كما انتشرت السحب الركامية والمتوسطة على أجزاء واسعة من غرب وجنوب غرب ووسط وشمال شرق المملكة. Advertisements وكانت الفرصة مُهيّأة لهطول زخات رعدية متفاوتة الشدة مع نشاط للرياح السطحية مع تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة على تلك المناطق.









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