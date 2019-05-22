الان تتابع لجنة التنمية الأهلية بالسيل تعقد اجتماعها الثاني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف الخليج 365 عبد الله العازمي عقد مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل الاجتماع الثاني لأعضاء المجلس بحضور رئيس المجلس الأستاذ بندر العتيبي وتم خلال الاجتماع مناقشة المشاريع القادمة و مناقشة الخطة الاستراتيجية ولائحة الموارد البشرية واعتمادها للبدء بالعمل بها. وقد افتتح رئيس اللجنة العتيبي المجلس بكلمة افتتاحية رحب فيها بجميع الأعضاء، مبيناً لهم التعريف باللجنة ودورها في خدمة المجتمع.ومثمنا دور وجهود أعضاء اللجنة بالرقي وتطوير العمل.

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