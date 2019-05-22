ناشد المواطن نايل بن مبشر سويلم الشراري، بنقل والده من مستشفى الأمير متعب بسكاكا إلى أحد المستشفيات التخصصية بالرياض؛ كونه يعاني من كسر في الرقبة وضربة بالرأس وكدمات بالرئة وغيبوبة؛ إثر حادث وقع عليه.
وقال "نايل الشراري": والدي منوم الآن في قسم العناية المركزة بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، وقد أوصى الأطباء بأنه بحاجة لنقله إلى مركز طبي متقدم وفقًا لتقرير طبي صادر من المستشفى.
وأضاف "الشراري": رفعت خطابات لكافة المستشفيات التخصصية بالمملكة لقبول حالته، إلا أنه لم يصل رد حتى الآن، وإنني أناشد سرعة نقل والدي لعلاجه في أحد المستشفيات التخصصية عبر الإخلاء الطبي.
حادث مروري يدخل "الشراري" في غيبوبه.. وذووه يناشدون بالعلاجمهنا التميمي الخليج 365 2019-05-22
ناشد المواطن نايل بن مبشر سويلم الشراري، بنقل والده من مستشفى الأمير متعب بسكاكا إلى أحد المستشفيات التخصصية بالرياض؛ كونه يعاني من كسر في الرقبة وضربة بالرأس وكدمات بالرئة وغيبوبة؛ إثر حادث وقع عليه.
وقال "نايل الشراري": والدي منوم الآن في قسم العناية المركزة بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، وقد أوصى الأطباء بأنه بحاجة لنقله إلى مركز طبي متقدم وفقًا لتقرير طبي صادر من المستشفى.
وأضاف "الشراري": رفعت خطابات لكافة المستشفيات التخصصية بالمملكة لقبول حالته، إلا أنه لم يصل رد حتى الآن، وإنني أناشد سرعة نقل والدي لعلاجه في أحد المستشفيات التخصصية عبر الإخلاء الطبي.
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
08:53 PM
طالبوا بنقله إلى مستشفى متخصص.. يعاني من كسر في الرقبة وكدمات
ناشد المواطن نايل بن مبشر سويلم الشراري، بنقل والده من مستشفى الأمير متعب بسكاكا إلى أحد المستشفيات التخصصية بالرياض؛ كونه يعاني من كسر في الرقبة وضربة بالرأس وكدمات بالرئة وغيبوبة؛ إثر حادث وقع عليه.
وقال "نايل الشراري": والدي منوم الآن في قسم العناية المركزة بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، وقد أوصى الأطباء بأنه بحاجة لنقله إلى مركز طبي متقدم وفقًا لتقرير طبي صادر من المستشفى.
وأضاف "الشراري": رفعت خطابات لكافة المستشفيات التخصصية بالمملكة لقبول حالته، إلا أنه لم يصل رد حتى الآن، وإنني أناشد سرعة نقل والدي لعلاجه في أحد المستشفيات التخصصية عبر الإخلاء الطبي.
، حادث مروري يدخل "الشراري" في غيبوبه.. وذووه يناشدون بالعلاج ،
المصدر : الخليج 365
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